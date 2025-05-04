معركة انتخابية ببعض البلدات في كسروان الفتوح ونسب الاقتراع وصلت إلى 7,5% حتى الساعة

يشهد قضاء كسروان الفتوح معركةً انتخابيّةً في بعض البلدات. وعلمت "النشرة" أنّ "نسب الاقتراع في أبرز البلدات الّتي تشهد معارك وصلت إلى 7,5% حتّى السّاعة".

وأشارت مصادر "النّشرة" إلى أنّ أبرز البلدات الّتي تشهد انتخابات هي العقيبة، حيث تتنافس لائحة "العقيبة للكل" يترأسها ألن عون مدعومة من "التيّار الوطني الحر" والعائلات وحبز "الكتائب اللّبنانيّة" وحزب "الوطنيّين الأحرار"، مع لائحة "إنماء العقيبة" برئاسة جان القزي وميلاد الراعي، المدعومة من العائلات وقسم من "الكتائب" والنّائب شوقي الدكاش".

ولفتت إلى أنّ "بلدة طبرجا- كفرياسين تتنافس فيها لائحة "ثقة وتجدد" الّتي يترأسها رئيس البلديّة الحالي نبيل الناكوزي وهي مدعومة من "التيّار"، ولائحة "صوتكن بيجمعنا" مدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة" والنّائب فريد الخازن".

وركّزت المعلومات على أنّ جونية تشهد معركةً حاميةً، وتتنافس فيها لائحة "نهضة جونية" (نتيجة التّحالف الخماسي بين القوّات اللّبنانيّة، فريد هيكل الخازن، الكتائب اللّبنانيّة، منصور البون، ونعمة افرام) يترأسها فيصل افرام، ولائحة "جونيتنا" المدعومة من العائلات والشّباب و"التيار الوطني الحر" ورئيس البلديّة الحالي جوان حبيش.

أمّا في بلدة سهيلة، فتتنافس لائحة "نقطة تحوّل" يترأسها عبدو شمالي مدعومة من "التيّار" والعائلات، ولائحة "تجدد وتغيير" الّتي يترأسها فادي الشمالي المدعومة من "القوّات" و"الكتائب" والعائلات.

أمّا في درعون- حريصا فتتنافس لائحة "درعون للكل" يرأسها أنطوان باسيل وإيلي الشمالي، وهي مدعومة من "التيّار الوطني الحر" والعائلات، ولائحة "درعون حريصا بالقلب" تترأسها هنادي المقوم ونسيم الشمالي، والمدعومة من "الكتائب" و"القوّات" والعائلات.

كذلك بلدة حراجل تتنافس فيها ثلاث لوائح، هي: لائحة "حراجل أحلى" برئاسة خليل خليل مدعومة من العائلات والأحزاب ومنها "التيّار الوطني"، لائحة "حراجل أبدى" يرأسها رياض زغيب وهي مدعومة من العائلات والأحزاب ومنها "التيّار"، ولائحة "سوى لحراجل" الّتي يرأسها طوني زغيب والمدعومة من "القوّات اللّبنانيّة" وبعض العائلات.