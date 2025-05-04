أفاد مراسل "النشرة" بأن مدينة الشويفات تشهد معركة انتخابية حامية بين لائحتين: الأولى مكتملة برئاسة نضال الجردي تحت اسم "الشويفات تواكب"، مدعومة من الحزب "الديمقراطي اللبناني" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وعدد من العائلات، والثانية غير مكتملة وتحمل اسم "نبض الشويفات"، تمثل تيار المجتمع المدني في المدينة، رغم أنها تضم مرشحين يدورون في فلك "الاشتراكي"، بالإضافة إلى عدد من المرشحين المنفردين.

وأوضحت مصادر "النشرة" أن اللائحة الثانية، التي لا تقدم في الوقت الحالي مرشحًا لرئاسة البلدية، لا تعارض تولي نضال الجردي هذا المنصب، بل تبدي انفتاحًا على الأمر.

وفيما أشارت إلى أن المعركة الأساسية تدور حول قدرة هذه اللائحة على الخرق بعدد من الأعضاء، لفتت إلى أن الحزب "السوري القومي الاجتماعي" يدعم ترشيح الجردي لرئاسة البلدية، لكنه لا يلتزم بشكل كامل بلائحته، بل شكّل لائحة تضم 16 مرشحًا من اللائحتين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: معركة حامية في الشويفات بين لائحتين و"القومي" يدعم الجردي لرئاسة البلدية دون التزام كامل بلائحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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