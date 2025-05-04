أفادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات "لادي" بأنه "بعد منعه من الاقتراع بسبب عدم حيازته على المستند اللازم، اعتدى ناخب بالضرب على رئيس القلم في الغرفة رقم 3 في حارة حريك قرب محطة السبع. وتدخلت القوى الأمنية وأخرجت الناخب من القلم".

كانت هذه تفاصيل خبر لادي: ناخب في حارة حريك اعتدى بالضرب على رئيس القلم بعد منعه من الاقتراع بسبب عدم حيازته على المستند اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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