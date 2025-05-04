لادي: توقف العملية الانتخابية في قلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية لأكثر من 15 دقيقة بسبب الفوضى

افادت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" (لادي)، عن "توقف العملية الانتخابية في قلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية لأكثر من 15 دقيقة بسبب الفوضى".

وفي التفاصيل، اوضحت ان "في قلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية المختلطة حصل خلاف بين رئيسة القلم واحد المندوبين المتجولين بسبب دخوله المتكرر مع الناخبين من ذوي الاعاقة. نتيجة التوتر والفوضى اقفلت القوى الامنية باب القلم ولا يزال مغلقا حتى الان بعد مرور اكثر من 15 دقيقة".