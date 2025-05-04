الرئيس عون من "تلفزيون لبنان": الاستحقاقات الدستورية ستكون بموعدها وسنضع لبنان على السكة الصحيحة

أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، خلال زيارته مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط، يرافقه وزير الإعلام بول مرقص ووزير العدل عادل نصار، لمتابعة التّغطية الإعلاميّة للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، أنّ "العمل الّذي تقومون به كبير وفعّال، رغم محدوديّة الإمكانيّات، وهو محل تقدير وثقة".

وأشار إلى "أنّنا إلى جانبكم ومعكم، و"تلفزيون لبنان" هو تلفزيون الوطن. وأنا موجود هنا اليوم تأكيدًا على أهميّة هذه المؤسّسة الوطنيّة ودورها المحوري"، مشدّدًا على أنّ "الاستحقاقات الدّستوريّة ستكون في موعدها، وسنضع لبنان على السّكة الصّحيحة وبدأنا بهذا المسار".