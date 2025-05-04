فوز 70 بلدية من أصل 333 و187 مختارا بالتزكية في جبل لبنان

فازت 70 بلدية من أصل 333 و187مختارا بالتزكية في جبل لبنان. والبلديات هي: سنّ الفيل وبرج حمود والمطيلب ووقرنة شهوان عين عار- بيت الككو ووبسكنتا وكفرتيه وقنابة برمانا وساقية المسك- بحرصاف وكفرعقاب والغابة- المسقى وجورة البلوط والعيون. وبعض بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت وهي: برج البراجنة وتحويطة الغدير- الليلكي وبلدية الشياح. وبلديات بدغان (عاليه) والمختارة (الشوف) وجدرة وضهر المغارة وعين الحور ومزرعة الضهر وبسابا (الشوف). بالإضافة إلى 12 بلدية تزكية، 7 في كسروان و5 في فتوح كسروان وهي: الزعيتري وجورة بدران والكفور والمعيصرة والحصين وغوسطا (كسروان). وفي قضاء جبيل 40 بلدية فارزت منها 6 بالتزكية فقط: الفيدار وفتري والمنصة ومزرعة الصياد وإدّة والمزاريب- عرسنا. وانطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان صباح اليوم.

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