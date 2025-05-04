سوريا - شهداء وجرحى في سلسلة غارات جوية إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون ، مساء الجمعة 2 مايو 2025 ، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق وريف حماة الشمالي ودرعا والسويداء في سوريا.

وبحسب "تلفزيون سوريا"، فإن القصف الإسرائيلي على ريف دمشق استهدف الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي؛ من دون ذكر تفاصيل إضافية عن الموقع المستهدف وماهيته.

ورصدت وسائل إعلام سورية تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء دمشق والقنيطرة ودرعا ومناطق أخرى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت 10 غارات جوية استهدفت محيط حرستا في ريف دمشق، حيث تم استهداف الفوج 41 بالقرب من مستشفى حرستا العسكري".

وبحسب مصادر المرصد، فإن الغارات تسببت بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية في المنطقة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام، 49 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية بينها 50 جوية و8 برية، وأسفرت تلك الضربات عن 33 قتيلا بينهم 9 من إدارة العمليات العسكرية و22 مدنيا و2 مجهولي الهوية من الجنسية اللبنانية، بالإضافة إلى إصابة وتدمير نحو 59 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة باستشهاد "4 مواطنين اليوم جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على قرية كناكر جنوب غرب السويداء".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنه جرى نقل 5 مصابين دروز لتلقي العلاج في البلاد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية.

وجاء في بيان له، أن "قوات الجيش تنتشر في منطقة جنوب سورية وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية. يواصل الجيش متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

وفي وقت سابق الجمعة، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع قرب القصر الرئاسي السوري في العاصمة دمشق، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من الطائفة الدرزية جنوبي سورية.

وذكرت الرئاسة السورية، أن "القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها، واستمرارا للخطوات المتهورة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية".

وفي السياق، شهدت مدينتا حمص ودرعا الجمعة مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية.

وردد المشاركون شعارات منددة بالقصف الإسرائيلي، مؤكدين تمسكهم بسيارة سورية ورفضهم لأي انتهاك خارجي للأراضي الوطنية؛ حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المظاهرات بعد تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية، وسط تصاعد تزايد الغضب الشعبي والمخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تظاهر العشرات من أهالي مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أمس مدينة درعا، وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص بينهم مدنيون وإصابة آخرين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أرضنا ليست غنيمة وأرواحنا ليست وليمة" و"الرحمة لشهداء درعا والشفاء للجرحى"، مؤكدين على وحدة المجتمع السوري ورفضهم لأي محاولات لتفكيكه، فيما رددوا شعارات تعكس تماسكهم ووقوفهم إلى جانب جميع أبناء المحافظات السورية.

ويأتي ذلك على خلفية استهداف المقاتلات الحربية الإسرائيلية بعدة غارات جوية اللواء 132 في مدينة درعا المحطة، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وعنصر من إدارة العمليات العسكرية بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

المصدر : وكالات