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الناخبون في رومانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

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الناخبون في رومانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - يُدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن  جورج سيميون قد يحقق الفوز في الانتخابات.
بعد خمسة أشهر من إلغاء محاولة أولى لإجراء الانتخابات بعد الجولة الأولى لصالح المرشح اليميني كالين جورجيسكو، الذي مُنع من الترشح مجددا منذ ذلك الحين، يتصدر خليفته المحتمل سيميون استطلاعات الرأي. يبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) وينتهي الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش)، على أن تُعلن استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع على الفور.
والمنافسان الرئيسيان لسيميون في الانتخابات هما السناتور السابق كرين أنتونيسكو (65 عاما)، ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان (55 عاما).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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