شكرا لقرائتكم خبر عن صور| سيارة تصطدم بمدخل مطار في الفلبين.. مقتل شخصين بينهما طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الصليب الأحمر الفلبيني إن شخصين أحدهما طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات قتلا وأصيب عدة أشخاص آخرين بعد أن صدمت سيارة مدخل مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا يوم الأحد،

وقالت إدارة المطار إن "الحادث المروري" وقع في وقت سابق من يوم الأحد عندما اصطدمت سيارة بالسور الخارجي وسقطت في الممر بالقرب من مدخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار نينوي أكينو الدولي.





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وقالت جمعية الصليب الأحمر الفلبينية التي استجابت لموقع الحادث إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، رجل بالغ وفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وأظهرت صورٌ نشرتها وسائل إعلام محلية على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصًا ممددين على الأرض، وتحطم زجاج المدخل، وتضررت واجهة سيارة دفع رباعي سوداء بشكل واضح بعد اصطدامها بأبواب المطار.

وقالت الرابطة الوطنية لوكالات الطيران إن المصابين يتلقون العلاج، وإن سائق السيارة محتجز لدى الشرطة.