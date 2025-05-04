انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي حول دمج رعاية الأمراض غير السارية في الاستجابات الإنسانية في الأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول دمج رعاية الأمراض غير السارية في الاستجابات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 150 من صُنّاع السياسات، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، والباحثين، والجهات المانحة، والأشخاص ذوي الخبرة المعيشية مع الأمراض غير السارية، من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ويتناول المؤتمر -الذي يُعقد في يومين- التحديات المتزايدة في توفير رعاية مستمرة للأمراض غير السارية للفئات النازحة، والهشّة في ظل النزاعات والأزمات.

وسيشهد المؤتمر جلسات عامة ديناميكية، ومناقشات متخصصة، وشهادات مؤثرة لأشخاص ذوي تجارب معيشية مع الأمراض غير السارية.

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