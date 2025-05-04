محافظ السويداء: الاتفاق مع مشايخ العقل لا يزال ساريا ويطبق تباعا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الاتفاق الأمني الأخير الذي أقره مشايخ العقل في المحافظة لا يزال ساريا، وسيتم تطبيق بنوده تباعا وفق ما اتُفق عليه.

واوضح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن “بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق استجابةً لطلبات بعض الأطراف، وذلك لتسهيل وتسريع عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة”.

وأشار البكور إلى أن “الدولة السورية مستمرة في مساعيها لحل الإشكاليات في السويداء”، مؤكداً أن “الجهود السابقة بدأت تؤتي ثمارها”.

وشدد على أن الطائفة الدرزية “تُعد جزءا أصيلا من النسيج المجتمعي السوري”، مشيدا “ببيان مشايخ العقل ورفضهم لأي تدخل خارجي، وتمسكهم بحل القضايا الداخلية ضمن الإطار الوطني”.

يأتي حديث البكور عقب يومين من اتفاق بين قيادات الطائفة الدرزية بسوريا وممثلي الحكومة، الخميس.