بيان مشايخ العقل بالسويداء: لتأمين طريق ⁧‫دمشق‬⁩ - السويداء وضمان سلامته وأمنه تحت مسؤولية السلطة وبشكل فوري

ذكر مشايخ العقل في السويداء في بيان، بان الرئاسة الروحية للموحدين الدروز تؤكد على مخرجات الاجتماع الذي عقد قبل يومين.

‏واشار البيان الى التأكيد على تفعيل قوى الأمن الداخلي من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقا، ولفت الى تفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا وبشكل فوري.

‏وشدد على التأكيد على رفع الحصار عن مناطق السويداء وجرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، كما تأمين طريق دمشق - السويداء وضمان سلامته وأمنه تحت مسؤولية السلطة وبشكل فوري، كما التأكيد على وقف إطلاق النار في جميع المناطق.

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