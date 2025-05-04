بيان مشايخ العقل بالسويداء: لتأمين طريق ⁧‫دمشق‬⁩ - السويداء وضمان سلامته وأمنه تحت مسؤولية السلطة وبشكل فوري

ذكر مشايخ العقل في السويداء في بيان، بان الرئاسة الروحية للموحدين الدروز تؤكد على مخرجات الاجتماع الذي عقد قبل يومين.
واشار البيان الى التأكيد على تفعيل قوى الأمن الداخلي من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقا، ولفت الى تفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا وبشكل فوري.
وشدد على التأكيد على رفع الحصار عن مناطق السويداء وجرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، كما تأمين طريق دمشق - السويداء وضمان سلامته وأمنه تحت مسؤولية السلطة وبشكل فوري، كما التأكيد على وقف إطلاق النار في جميع المناطق.
واردف "يعتبر أي إعلان يخالف هذه البنود أو يتجاوزها إعلانا أحادي الجانب".
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