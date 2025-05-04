إدارة ترامب تخطر موظفين بوكالة معنية بسلامة العمال بفصلهم

أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إخطارات بإنهاء الخدمة إلى موظفين في وكالة معنية بالصحة والسلامة المهنية تقدم أبحاثاً وخدمات لعمال مناجم الفحم ورجال الإطفاء وغيرهم، على الرغم من مناشدات مشرع من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب للحفاظ على برامجها.

وتظهر نسخة من الإخطارات اطلعت عليها "رويترز" أن موظفي المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية تلقوا إخطارات بخفض القوى العاملة جاء فيها أن إلغاء الوظائف ضروري لإعادة تشكيل قوة العمل في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وأدان "سيسيل إي. روبرتس"، الرئيس الدولي لاتحاد عمال المناجم الأمريكيين اليوم السبت عمليات الفصل التي قام بها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، ووصفها بأنها هجوم على أساس سلامة العمال.

وأضاف أنها تشمل تفكيك قسم في الوكالة يشرف على برامج حماية عمال المناجم وغيرهم من العمال من مرض الرئة السوداء وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وتعهد روبرتس بأن اتحاد العمال "سيكافح بكل ما أوتي من قوة" لإعادة البرامج.