الكرملين: الهدنة تهدف إلى «اختبار استعداد» كييف للسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، أن الهدنة التي اقترحتها للفترة من الثامن إلى العاشر من مايو، تهدف إلى «اختبار استعداد» كييف للسلام. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن «هدف هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا «في أبريل»، وكذلك المبادرة الحالية لإعلان هدنة خلال احتفالات الثامن والتاسع والعاشر من مايو، هو اختبار استعداد كييف لإيجاد طريق نحو سلام دائم طويل الأمد.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن «رد فعل السلطات الأوكرانية على مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار يعد اختباراً لمدى استعداد أوكرانيا للسلام. وسننتظر، بالطبع، تصريحات حاسمة، لا غامضة، والأهم من ذلك، إجراءات تهدف إلى تهدئة الصراع خلال الأعياد الرسمية».

وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين قد أعلن، الاثنين الماضي، وقف إطلاق النار ثلاثة أيام لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وذكر الكرملين أن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة سيستمر من الثامن إلى العاشر من مايو، حيث تستضيف الرئاسة الروسية زعماء دول عدة. لكن أوكرانيا اعتبرت أنّ مدّة هذه الهدنة قصيرة للغاية ولا تكفي لإجراء مفاوضات جادة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد للموافقة فقط في حال استمرت الهدنة 30 يوماً على الأقل، وهو مقترح قال بوتين إنه يحتاج إلى الكثير من العمل قبل أن يصبح واقعاً.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا، نظراً لاستمرار الحرب مع روسيا، لا يمكنها ضمان سلامة أي من الأجانب القادمين إلى موسكو لحضور موكب التاسع من مايو. وهو التصريح الذي ردت عليه وزارة الخارجية الروسية بالقول إنه يرقى إلى حد التهديد.