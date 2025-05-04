زيلينسكي: لقائي ترامب في الفاتيكان كان «الأفضل»

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (د ب أ)

وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جرت في الفاتيكان قبيل جنازة البابا فرنسيس، بأنها «الأفضل من بين جميع اللقاءات حتى الآن».

وقال زيلينسكي: «أنا متأكد أن الرئيس ترامب بدأ يرى الأمور بشكل مختلف بعض الشيء بعد لقائنا في الفاتيكان»، مشيراً إلى أن المحادثة ربما كانت الأقصر، لكنها كانت «الأفضل من حيث المضمون». والتقى الرئيسان لمدة 15 دقيقة على هامش جنازة البابا في 26 أبريل المنصرم.

ووصف البيت الأبيض اللقاءَ لاحقاً بأنه «مثمر للغاية».