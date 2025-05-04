نائب البرهان: الحرب في نهايتها… وانتشار السلاح أكبر خطر ينتظر الدولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، إن الحرب في بلاده «وصلت إلى نهاياتها»، مشيراً إلى أن انتشار السلاح يمكن أن يشكل أهم تحديات الدولة في الفترة المقبلة.

وقال كباشي لدى مخاطبته، أمس، عدداً من حكام الولايات في مدينة بورتسودان، العاصمة الموقتة، إن «انتشار السلاح خطر كبير ينتظر الدولة». وأشار إلى أن «الخليج 365 التي تمت إعادة السيطرة عليها يجب أن تؤول أمور إدارتها إلى قوات الشرطة». وتابع القول: «هناك حشود كبيرة من القوات المقاتلة، موجودة في بعض الولايات المحررة، تعمل في نقاط التفتيش والارتكاز… نحتاج إليها في جبهات القتال الأخرى». وعدّ كباشي انتشار خطاب الكراهية الذي أفرزته الحرب «غير مقبول»، وأن البلاد ستواجه مشاكل اجتماعية كبيرة بعد أن تضع الحرب أوزارها وفقا لـ “الشرق الأوسط”.

وطمأن كباشي، السودانيين بأن موقف القوات المسلحة والقوات المساندة لها «أكثر من جيد» وقال «كنا في حال سيئ بداية الحرب والآن نحن أكثر من جيد». وقال قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مهتم جداً بامر الأمن للمواطنين في الولايات ويعتبر الأمن أولوية قصوى تأتي بعدها بقية الخدمات. وقال كباشي «إن المخطط الذي يراد للسودان أكبر من الميليشيا التي تمثل عنوان فقط»، مشيرا الى وجود تحديات أمنية أفرزتها الحرب، تحتاج إلى تدابير مثل الأسلحة المنتشرة والسرقات والاجرام، مبيناً أن الولايات مطلوب منها عمل كبير. ووجه الولاة بمساندة الشرطة للقيام بدورها المطلوب بشدة خلال الفترة الحالية.

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