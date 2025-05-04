اعتصام أمام سرايا زغرتا احتجاجا على قرار الحجار خفض عدد المخاتير

نفذ عدد من أهالي وشباب زغرتا والمخاتير اعتصاماً أمام سرايا زغرتا، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتخفيض عدد المخاتير في "حي المعاصر" و"حي الصليّب الجنوبي"، واعتبروا ان هذا الامر "مجحف بحق زغرتا المدينة، وبخاصة انّ القرار جاء متأخراً وبعد اقفال باب الترشيحات".

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