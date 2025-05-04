أفادت تقارير إعلامية ايرانية باندلاع حريق ضخم قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية إثر اشتعال مركز ضغط نفايات كرتونية، وطواقم الطوارئ تعمل في المكان لإخماد الحريق.
وأشار وسائل إعلام إيرانية إلى أن الحادث كان حريقا في مركز جمع وضغط النفايات الكرتونية في نزار آباد (غرب كراج)، وبسبب الرياح القوية امتدت النيران إلى وحدات أخرى، حيث اشتعلت النيران في 12 وحدة.
ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار في محطة طاقة، وبحسب مصادر، تعمل حاليا 10 وحدات إطفاء في الموقع على إخماد الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية بسبب الرياح القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.