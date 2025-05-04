اندلاع حريق ضخم قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية بسبب الرياح القوية

أفادت تقارير إعلامية ايرانية باندلاع حريق ضخم قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية إثر اشتعال مركز ضغط نفايات كرتونية، وطواقم الطوارئ تعمل في المكان لإخماد الحريق.

وأشار وسائل إعلام إيرانية إلى أن الحادث كان حريقا في مركز جمع وضغط النفايات الكرتونية في نزار آباد (غرب كراج)، وبسبب الرياح القوية امتدت النيران إلى وحدات أخرى، حيث اشتعلت النيران في 12 وحدة.

ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار في محطة طاقة، وبحسب مصادر، تعمل حاليا 10 وحدات إطفاء في الموقع على إخماد الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.