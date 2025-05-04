مكتب نتانياهو: تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب أيضاً إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف"، مضيفاً أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، من دون الإعلان عن موعد جديد.

وكان من المقرر أن يزور نتانياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 أيار. ومن المتوقع أن يلتقي نتانياهو خلال الزيارة بالرئيس إلهام علييف.