افاد موقع "واللا" عن مصادر، بان السبب الرئيسي لإلغاء زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لأذربيجان هو عدم سماح تركيا لطائرته بالتحليق بأجوائها.
وفي السياق، اشارت وكالة "الأناضول" نقلا عن وزارة الخارجية التركية الى ان الادعاءات بحصول طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إذن تحليق فوق تركيا غير صحيحة.
وكان ديوان نتانياهو اشار الى ان رئيس الوزراء أرجأ زيارته إلى أذربيجان في ضوء تطورات غزة وسوريا وجدول أعمال سياسي وأمني ضيق.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع واللا عن مصادر: السبب الرئيسي لإلغاء زيارة نتانياهو لأذربيجان هو عدم سماح تركيا لطائرته بالتحليق بأجوائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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