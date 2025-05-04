موقع واللا عن مصادر: السبب الرئيسي لإلغاء زيارة نتانياهو لأذربيجان هو عدم سماح ⁧‫تركيا‬⁩ لطائرته بالتحليق بأجوائها

افاد موقع "واللا" عن مصادر، بان السبب الرئيسي لإلغاء زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لأذربيجان هو عدم سماح ⁧‫تركيا‬⁩ لطائرته بالتحليق بأجوائها.

وفي السياق، اشارت وكالة "الأناضول" نقلا عن وزارة الخارجية التركية الى ان الادعاءات بحصول طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إذن تحليق فوق ⁧‫تركيا‬⁩ غير صحيحة.

وكان ديوان نتانياهو اشار الى ان رئيس الوزراء أرجأ زيارته إلى أذربيجان في ضوء تطورات غزة وسوريا وجدول أعمال سياسي وأمني ضيق.