شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: الإخوان يستخدمون الشائعات كسلاح لهدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والباحث في شؤون الحركات الإرهابية، أن التنظيم الإخواني يخوض ما أسماه بـ"معركة الوعي الزائف" ضد الشعب المصري، عبر نشر شائعات مدروسة ومركزة تستهدف تفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح البشبيشي أن الإخوان يعتمدون على آلية التضليل المعنوي، من خلال اختلاق وقائع غير حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ونشرها على نطاق واسع، بالتزامن مع أحداث محلية أو إقليمية، لتضخيم المشكلات وإيهام الناس بأن الدولة تنهار.

وأشار إلى أن الجماعة تستغل الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة، مثل الوضع الاقتصادي الصعب والضغوط العالمية، من أجل التأثير على الشعب المصري وتحريف الحقائق.

وأضاف البشبيشي أن هذه الأكاذيب تأخذ أشكالًا متعددة، بداية من نشر شائعات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وصولًا إلى محاولة تشويه سمعة القيادة السياسية في مصر.

وشدد على أن جماعة الإخوان تستهدف استغلال هذه الظروف لتقويض الوحدة الوطنية وتشويه صورة الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأكد البشبيشي أن هذه الأكاذيب جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى إرباك الأوضاع الداخلية في البلاد، وزيادة الفوضى من خلال تضليل الرأي العام، لافتًا إلى أن الجماعة تعمل على تحويل الأزمات الطبيعية إلى "أزمات مفتعلة" لتأجيج الفتن الاجتماعية والسياسية، مما يؤثر سلبًا على استقرار الشعب المصري.

كما شدد على أهمية مواجهة هذه الحملات التضليلية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الإعلام الوطني الموثوق.

وناشد البشبيشي الجميع بالوقوف في وجه هذه الشائعات، مؤكدًا أن الوعي الشعبي بمخططات الجماعة يمثل السلاح الأقوى في مواجهة محاولات الإخوان للنيل من استقرار مصر.