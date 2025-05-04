الحوثيون يعلنون استهداف هدف إسرائيلي في حيفا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، استهداف هدف حيوي إسرائيلي في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات.

جاء ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في عشرات البلدات في شمال وجنوب حيفا بعد ظهر الجمعة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "أجريت محاولات اعتراض، ويتم فحص نتائجها. تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المعتمدة".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو بحق إخواننا في غزة ، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات".

وأضاف أن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ".

وتابع سريع "تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وختم بالقول "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في عملياتها الإسنادية وفي فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي، وأن العدو الأميركي بقوته العسكرية وعدوانه الغاشم فشل في كسر هذا الحصار والذي سوف يستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلن الحوثيون الأربعاء أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 آذار/ مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأميركي بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليهم تماما".

لكن الحوثيين تجاهلوا تهديد ترامب، واستأنفوا قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 آذار/ مارس حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر : وكالات