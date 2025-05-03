صفقة صواريخ سعودية أمريكية.. والرياض تقترب من مشروع الطائرة الشبحية

وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليارات دولار للسعودية، وذلك قبل زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى المملكة، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس». من جانبهم، صرح مسؤولون حكوميون يابانيون لصحيفة «أساهي شيمبون» أن اليابان وبريطانيا وإيطاليا على استعداد تقريبًا لإشراك المملكة العربية السعودية في تطوير طائرة مقاتلة شبحية من الجيل التالي.

1000 صاروخ أمريكي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونجرس بالصفقة التي ستشمل شراء السعودية 1000 صاروخ «جو-جو» متوسط ​​المدى (الجيل الجديد).

وتشكل صواريخ AIM-120، التي تعد شركة RTX Corp. في أريزونا المقاول الرئيسي لها، ركيزة أساسية لعدد من الجيوش في جميع أنحاء العالم. ويتم توجيه الصواريخ بواسطة رادار نشط بعد إطلاقها من قبل الطيارين.

ومن المقرر أن يزور ترمب المملكة العربية السعودية تليها قطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو في أول رحلة خارجية له خلال ولايته الثانية - باستثناء رحلة قصيرة إلى روما لحضور جنازة البابا فرانسيس.

تعزيز قدرات القوات الجوية

ويُعزز اقتناء ألف صاروخ من طراز AIM-120C-8 قدرات القتال الجوي السعودية بشكل كبير، مما يوفر رادعًا قويًا ضد الخصوم الإقليميين.

وستستفيد أساطيل طائرات F-15 وTyphoon التابعة للمملكة، والمجهزة بالفعل بنسخ سابقة من صواريخ AMRAAM، من المدى الموسع لصواريخ C-8 ومقاومتها المُحسّنة للإجراءات المضادة الإلكترونية، ما يسمح للطيارين بمواجهة التهديدات على مسافات أبعد وفي ظروف صعبة.

كما أن تعزيز المملكة لمخزونها الصاروخي، يسمح لها بحماية بنيتها التحتية الحيوية، مثل المنشآت النفطية والمراكز الحضرية. كما تضمن هذه الصفقة التوافق التشغيلي مع القوات الأمريكية وقوات حلفائها، ما يُسهّل العمليات المشتركة، ويُعزز دور المملكة كشريك رئيسي في الأمن الإقليمي.

مشروع المقاتلة الشبحية

وتقترب الرياض بشكل كير من الاشتراك في المشروع التي تعمل عليه كل من اليابان وبريطانيا وإيطاليا لإنتاج مقاتلة شبحية من الجيل الثاني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة متعددة الجنسيات أطلق عليها اسم برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP) لتطوير مقاتلة شبح من الجيل السادس بشكل مشترك. وستكون السعودية «دولة شريكة» في المشروع.

وتسعى المملكة إلى المشاركة الرسمية في إطار معاهدة جيجو، وهي منظمة حكومية دولية تدير تطوير الطائرات المقاتلة.

وقررت الدول الثلاث في نهاية عام 2022 التعاون في تطوير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت السعودية رغبتها في المشاركة.

وفي المحادثات التي عقدت في منتصف أبريل الماضي، لم تصر الرياض على المشاركة المبكرة كعضو رسمي.

ومع ذلك، تعمل اليابان، إلى جانب بريطانيا وإيطاليا، على تحقيق المشاركة الرسمية للمملكة العربية السعودية بموجب المعاهدة، ولكن بشرط أن تثبت المملكة قدراتها التقنية المعززة وتدابير أمن المعلومات.

صفقة الصواريخ الجديدة مع أمريكا

- 3.5 مليارات دولار قيمة الصفقة.

- 1000 صاروخ (جو-جو) متوسط ​​المدى من طراز AIM-120C-8.

- 50 قسم توجيه إضافي إلى جانب مجموعة من معدات الدعم والخدمات.

- 180 كلم مدى الصاروخ في الجيل الجديد.

- نظام توجيه متطور (رادار نشط وملاحة بالقصور الذاتي وتصحيح نظام GPS).