روسيا وأوكرانيا: اختلاف جذري في هدنة يوم النصر

يتباين موقفا موسكو وكييف بشكل حاد بشأن وقف الأعمال القتالية. ففي حين أعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين 8 و10 مايو بمناسبة «يوم النصر»، رفضت أوكرانيا العرض، معتبرةً إياه خطوة رمزية هدفها توفير أجواء آمنة لحفل موسكو السنوي. لذا صعدت روسيا من هجماتها حيث أسفرت غارة روسية بطائرات دون طيار عن إصابة 47 شخصًا على الأقل في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في هجوم وصفته كييف بـ«المنهجي» على المدنيين.

وقال زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، وهو المقترح الذي دعمته واشنطن، مضيفًا: «لا يمكن الاتفاق على أي شيء جدي في ثلاثة أيام. نحتاج إلى مهلة جدية تؤسس لحوار سلام حقيقي».

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، زيلينسكي بـ«تهديد زعماء العالم» الذين يخططون لزيارة موسكو، بينما وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، موقف كييف من الهدنة بـ«الخطأ التاريخي» و«الرد الغامض»، قائلًا إن «روسيا تنتظر من أوكرانيا خطوات فعلية لتهدئة الصراع».

وزيلينسكي حذّر الوفود الأجنبية من زيارة روسيا خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن بلاده «لا تضمن سلامة أي مسؤول أجنبي على الأراضي الروسية»، وقال إن بعض الدول تواصلت مع كييف للاطمئنان، لكنه شدد على أن «المسؤولية تقع على من يقرر الزيارة».