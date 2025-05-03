محافظ السويداء السورية: الاتفاق مع وجهاء الدروز ما زال سارياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم السبت، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس مع وجهاء الطائفة الدرزية ما زال سارياً، وسيتم تطبيق بنوده تباعاً.

وأضاف البكور، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «حصلت بعض التعديلات الطفيفة على الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء».

وأكد المحافظ للوكالة أن «الدولة السورية تبذل مساعي دؤوبة لحل المشاكل في محافظة السويداء»، وتابع: «ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة».

وأشار محافظ السويداء إلى أن «الطائفة الدرزية هي جزء من النسيج المجتمعي السوري الأصيل، وقد رأينا جميعاً بيان مشايخ العقل ورفضهم التدخل الخارجي، والتأكيد على حل المشاكل الداخلية داخلياً بين أبناء سوريا».

وشهدت سوريا خلال الأيام القليلة الماضية أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق بين مسلحين دروز ومسلمين سُنَّة أسفرت عن مقتل 12، بحسب وسائل إعلام سورية.

وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضاً، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم، يوم الأربعاء، بعد هجوم مسلح استهدف مقراً للأمن العام.

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، الخميس، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وزيادة انتشار قوات الأمن في المدينة.

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