مكاوي يخصّص غرفة للصحافيين في مبنى المحافظة لمتابعة الانتخابات

خصص محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي غرفة خاصة للصحافيين في مبنى المحافظة، لتمكينهم من متابعة كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل مباشر وفعال.

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