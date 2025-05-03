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سلام للبنانيين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية: صناديق الاقتراع في انتظاركم

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سلام للبنانيين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية: صناديق الاقتراع في انتظاركم

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في فيديو عبر منصة "إكس" عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة.

وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإنمائي للبلديات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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