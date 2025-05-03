دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في فيديو عبر منصة "إكس" عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة. وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإنمائي للبلديات.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام للبنانيين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية: صناديق الاقتراع في انتظاركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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