انصارالله: 9 غارات أميركية جديدة استهدفت محافظتي الحديدة ومأرب غرب وشرقي اليمن

أعلنت جماعة “أنصار الله” عن وقوع 9 غارات أميركية جديدة استهدفت محافظتي الحديدة ومأرب غرب وشرقي اليمن. وذكرت انصارالله أن ” الغارات الأميركية استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة بغارتين، مع شن غارة على مديرية الصليف بالمحافظة”. وأضافت أن “6 غارات أميركية استهدفت مديرية مدغل في محافظة مأرب”.

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