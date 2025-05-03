السلطات الاوكرانية: اسقاط مقاتلة روسية من طراز سو-30 باستخدام صاروخ أطلقه زورق مسير

اعلنت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم إن أوكرانيا دمرت مقاتلة روسية من طراز سو-30 باستخدام صاروخ أطلقه زورق مسير، فيما ذكرت أنه أول إسقاط لطائرة مقاتلة في العالم بزورق مسير.

وأوضحت الوكالة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المقاتلة أسقطتها وحدة مخابرات عسكرية تسمى "المجموعة 13" أمس الجمعة في البحر بالقرب من نوفوروسيسك، وهي مدينة ساحلية روسية كبيرة مطلة على البحر الأسود.

وذكر المدون المعروف باسم رايبار بانه "مساء أمس، أُسقطت مقاتلة من طراز سو-30 بصاروخ من الجانب الأوكراني على بعد 50 كيلومترا غربي نوفوروسيسك. وأُسقطت من زورق مسير مجهز بصاروخ سطح-جو من طراز آر-73". وأضاف "قفز الطياران بالمظلة، وأنقذهما بحارة مدنيون. وكلاهما على قيد الحياة".

وأعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ اليوم السبت بعد قول السلطات المحلية إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أدى إلى إلحاق أضرار بمخزن للحبوب والعديد من المباني السكنية، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.