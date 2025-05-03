اكسيوس: قمة مرتقبة بين ترامب وقادة دول الخليج خلال زيارته للسعودية

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد قمة مع قادة دول الخليج خلال زيارته إلى السعودية المقررة في منتصف الشهر الجاري، وهي الزيارة الأولى إلى الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025؛ حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي.

ومن المزمع أن يدعو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور القمة في 14 أيار غداة وصول ترامب إلى الرياض وعقد لقاءات ثنائية؛ وفقا لـ"أكسيوس".

ولفت المصدر نفسه إلى أن زيارة ترامب تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الإدارة الأميركية لملف التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

ونقل عن مسؤول عربي، لم يسمه، قوله إنه لا توجد أي خطط حاليا لتوجيه الدعوة لقادة دول عربية أخرى لحضور القمة، لكن ذلك يظل قابلا للتغيير.

وبعد القمة المرتقبة، سيتوجه ترامب إلى الدوحة للقاء أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، من بعدها سيلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في 15 أيار؛ فيما قال البيت الأبيض إن تفاصيل الزيارة سيكشف عنها رسميا قريبا.