شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل روفائيل: توجيهات الرئيس السيسى بعيد العمال خارطة طريق نحو مستقبل العامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمدينة السويس، جاءت بمزيد من حزم التوجيهات التي تعكس رؤيته الواضحة لتمكين الطبقة العاملة ودعمها كقلب نابض في مسيرة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس جاءت كخارطة طريق نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا للعامل المصري، متضمنة أبعادًا تنموية، واجتماعية، وتشريعية واضحة.

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن توجيهات الرئيس بتنفيذ مبادرة تنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، تعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، وتعبيرًا عن إيمان الدولة العميق بأن مستقبل مصر يصنعه شباب مؤهل يمتلك أدوات العصر، لافتا أن التأهيل المجاني لا يفتح فقط أبواب العمل بل يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ويعالج فجوات استمرت لعقود بين التعليم النظري وواقع المهنة.

وأكد روفائيل، أن التوجيه بالإسراع في الفصل بالقضايا العمالية، حمل بُعدًا إنسانيًا وقانونيًا شديد الأهمية، فهو يضع العدالة الناجزة في صلب حقوق العامل، ويزيل واحدًا من أبرز التحديات التي تواجهه في مسار المطالبة بمستحقاته، كما إنه قرار يعيد الثقة في مؤسسات التقاضي، ويمنح العامل طمأنينة بأن حقوقه لن تضيع في زحام الإجراءات.

وأضاف روفائيل، أن توجيه الرئيس بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، يحمل دلالات واضحة على أن الدولة لا تغفل عن الفئات الأكثر هشاشة، وتسعى لتعويضهم عمّا عانوه من انعدام الأمان الوظيفي والمعيشي.