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تهنئة بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور

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تهنئة بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولندا، أنجي دودا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، برقية تهنئة إلى الرئيس البولندي للمناسبة نفسها، وعبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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