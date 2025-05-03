تكريم نخبة المخترعين الخليجيين ٢٠٢٥: ابتكار نظام تكييف خارجي يحصد التقدير كحل مستدام للمناخ الحار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في أجواء احتفالية تعبّر عن التقدير الحقيقي للإبداع والتميّز لدى المخترعين والمبدعين الخليجيين، شهدت دولة الكويت، يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، حفلاً لتكريم نخبة من المخترعين في دول الخليج، تأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع، وتوفير بيئة حاضنة لتحويل الأفكار الخلّاقة إلى صناعات رائدة ذات قيمة مضافة.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها دول الخليج للاستثمار في العقول، والمضي قدمًا نحو اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يُعدّ الإنسان المبدع – رجلًا كان أو امرأة – الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل مزدهر.

ومن بين الابتكارات التي حظيت بالتكريم، برز اختراع نظام تكييف خارجي مبتكر مخصص لتبريد الأماكن المفتوحة في البيئات الحارة، وهو حل غير تقليدي لمشكلة تؤرّق العديد من الدول الخليجية بسبب درجات الحرارة المرتفعة. وقد حصل هذا النظام على براءة اختراع منذ عام 2020.

وقد صرّح المهندس م. محمد المعاضدي بأن هذا الابتكار يُعدّ أول منظومة تكييف خارجية مصممة خصيصًا لتبريد المساحات المفتوحة، وقد تم تطويرها بالتعاون مع المهندس محمود عبد العليم سيف الدين، في إطار سعيهما لإيجاد حلول تقنية مستدامة تتماشى مع طبيعة المناخ الخليجي.

ويُعد المهندس محمود عبد العليم سيف الدين (Mahmoud Abdel Alim Saif ElDin) خبيرًا في مجال التبريد والتكييف، حيث صمّم وأشرف على تنفيذ العديد من المشاريع المتميزة في الشرق الأوسط.

منها عشرات المشروعات outdoor cooling تكييف الاماكن الخارجيه.

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