استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم صياد في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف غزة وخان يونس، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية من مخيمات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد سيدتين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهد صياد وأصيب آخر بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.

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