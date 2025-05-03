ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 52,495 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 52,495 شهيدًا و118,366جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 فلسطينيًا استشهدوا بينما أصيب 275 شخصًا بجروح وحروق مختلفة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

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