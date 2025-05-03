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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 52,495 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 52,495 شهيدًا 2/2

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ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 52,495 شهيدًا و118,366جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 فلسطينيًا استشهدوا بينما أصيب 275 شخصًا بجروح وحروق مختلفة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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