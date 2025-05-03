جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه «منتشر في جنوب سوريا» دعماً للدروز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أنه «انتشر في جنوب سوريا»، قائلاً إنه على استعداد لمنع دخول «قوات معادية» إلى الخليج 365 الدرزية.

وأورد في بيان مقتضب أنه «يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات»، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نقلت خمسة من أفراد الطائفة الدرزية من سوريا إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج.

وقالت متحدثة باسم الجيش عبر منصة «إكس» إن «المواطنين السوريين الخمسة قامت قوات إسرائيلية بإجلائهم الليلة الماضية إلى المركز الطبي في صفد بعد تعرضهم لإصابات في سوريا».

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ينتشر في جنوب سوريا، ومستعد لمنع دخول «قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية».

من جهته، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم إن الطيران الإسرائيلي قصف الليلة الماضية موقعاً عسكرياً وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو ومدافع مضادة للطائرات في سوريا.

وأضاف في حسابه على منصة «إكس» أن الجيش سيواصل العمل «وفق الحاجة لحماية مواطني… إسرائيل».

وكانت وسائل إعلام سورية مختلفة أفادت أمس بأن إسرائيل نفذت غارة استهدفت محيط شطحة في سهل الغاب بريف حماة، وسُمع دوي انفجارات قوية في محيط دمشق بالتزامن مع تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء.

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