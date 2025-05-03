شكرا لقرائتكم خبر عن "اختبار كييف".. روسيا تكشف عن أهداف الهدنة المعلنة لثلاثة أيام والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

العقوبات على روسيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا السبت أنّ الهدنة التي اقترحتها من الثامن إلى العاشر من مايو، تهدف إلى "اختبار استعداد" كييف للسلام.وذلك بعدما اعتبرت أوكرانيا أنّ مدّة هذه الهدنة قصيرة للغاية لإجراء مفاوضات جادة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنّ "هدف هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا في أبريل، وكذلك المبادرة الحالية لإعلان هدنة خلال احتفالات الثامن والتاسع والعاشر من مايو، هو اختبار استعداد كييف لإيجاد طريق نحو سلام دائم طويل الأمد".من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لوكالة فرانس برس، إن الأوروبيين يستعدون لسلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا.وأوضح أنهم يرغبون في تنسيقها مع الولايات المتحدة، في حال استمرار رفض موسكو لأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.وقال الوزير الفرنسي في واشنطن، في إشارة إلى السناتور الجمهوري الذي اقترح هذا الأسبوع تشديد العقوبات الأميركية على موسكو: "نحن الأوروبيين سندعم هذه المبادرة الأميركية بحزمة العقوبات السابعة عشرة".