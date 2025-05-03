أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "الأخير أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان، على خلفية التطورات في قطاع غزة وسوريا".
وذكر المكتب في بيان انه "في ضوء التطورات في قطاع غزة وسوريا، وبسبب جدول أعمال سياسي وأمني مزدحم، قرر نتانياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد آخر".
وأضاف البيان "توجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على دعوته، وأشاد بالعلاقات الدافئة بين البلدين".
كان من المقرر أن يزور نتانياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 ايار الجاري، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: رئيس الوزراء أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان بسبب التطورات في غزة وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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