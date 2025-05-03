محافظ السويداء: الاتفاق الموقّع أمس والذي أقرّه مشايخ العقل في المحافظة ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً

اكد محافظ السويداء مصطفى البكور في حديث لوكالة "سانا"، أن "الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً"، لافتا الى ان "حصلت بعض التعديلات الطفيفة على بنود الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الجهات تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء".

واشار الى ان "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة".

ولفت الى ان "الطائفة الدرزية هي جزء من النسيج المجتمعي السوري الأصيل، وقد رأينا جميعاً بيان مشايخ العقل ورفضهم التدخل الخارجي والتأكيد على حل المشاكل الداخلية داخلياً بين أبناء سوريا".

يشار الى ان امس تم الاتفاق على خروج جميع الفصائل غير الدرزية من منطقتي أشرفية صحنايا وصحنايا، وسحب جثث قتلاهم، في حين ستبقى الفصائل الدرزية ضمن اتفاق مشابه لما جرى سابقًا بين الأمن العام ووجهاء جرمانا، والذي أسهم حينها في ضبط الوضع الأمني.