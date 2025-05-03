ترامب ينشر صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي وهو بزي بابا الفاتيكان

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها بزي بابا الفاتيكان قبل اجتماع الكرادلة هذا الأسبوع لاختيار رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، وبعد أيام قليلة من مزاحه بأنه "يرغب في أن يصبح بابا".

ونشر ترامب، وهو ليس كاثوليكيا ولا يرتاد الكنيسة بانتظام، الصورة على منصته "تروث سوشيال" في وقت متأخر أمس الجمعة، وذلك بعد أقل من أسبوع من حضوره جنازة البابا فرنسيس الذي توفي عن 88 عاما الشهر الماضي. ثم أعاد البيت الأبيض نشرها على حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتظهر الصورة ترامب جالسا على كرسي مزخرف، مرتديا ثيابا بابوية بيضاء وغطاء رأس، ويرفع إصبعه السبابة اليمنى.

وأثار هذا المنشور غضبا فوريا على منصة "إكس"، بما في ذلك من مجموعة "جمهوريون ضد ترامب" التي تصف نفسها بأنها تضم "جمهوريين محافظين مؤيدين للديمقراطية يحاربون ترامب وسياساته". وأعادت المجموعة نشر الصورة واصفة إياها بأنها "إهانة صارخة للكاثوليك واستهزاء بمعتقدهم".

وأحجم المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني عن التعليق على الصورة خلال إفادة صحفية عن عملية انتخاب البابا الجديد التي تبدأ في السابع من أيار.