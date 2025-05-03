وزير الداخلية الأميركي: الولايات المتحدة قد تواجه انقطاعا واسعا للكهرباء هذا الصيف

اشار وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الى أن "الولايات المتحدة قد تواجه انقطاعا واسعا للكهرباء هذا الصيف بسبب صعوبات هائلة في توليد الطاقة"، لافتا الى اننا "رأينا ما حدث هذا الأسبوع في إسبانيا، وقد نتعرض لذلك في أميركا هذا الصيف".
وأوضح بورغوم أن "الولايات المتحدة تواجه الآن تحديات هائلة في مجال توليد الطاقة"، فيما ألقى باللوم على الإدارة السابقة في هذه الصعوبات.
ولفت إلى أن "قواعد إدارة الرئيس الاميركي السابق جو بايدن عرضت شبكات الطاقة في البلاد لمثل هذا الخطر".
وشهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء والاتصالات يوم الاثنين الماضي، وانقطعت الكهرباء عن مدريد وبرشلونة وفالنسيا ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى.
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