"حماس" دانت العدوان الاسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية: نؤكد تضامننا الكامل مع أشقائنا في سوريا ولبنان

دانت حركة "حماس" "العدوانَ الصهيوني الغاشم والمتواصل على الأراضي السورية واللبنانية، في تحدٍّ سافرٍ لكلّ القرارات الدولية، وانتهاكٍ صارخٍ لسيادة الدولتين الشقيقتين",.

واكدت "تضامننا الكامل مع أشقائنا في سوريا ولبنان"، داعية "الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي، وحكومة بنيامين نتانياهو المتوحّشة، والعمل معًا لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزّة وسوريا ولبنان، وإفشال مشاريع التهجير والتوطين".

وجددت "دعمها لوحدة الأراضي السورية، وحرصنا على أمن واستقرار سوريا ولبنان وكافة الدول العربية الشقيقة التي يحاول الاحتلال الصهيوني العبث بأمنها وسيادتها".