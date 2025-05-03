شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للعدل والمساواة: كلمة الرئيس السيسي تستهدف التنمية والعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد خالد السيد علي رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أنها حملت رسائل بالغة الدلالة على حجم التقدير الذي توليه القيادة السياسية للعامل المصري، ولأهمية دوره المحوري في بناء الوطن وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة.

وقال خالد السيد علي، إن الكلمة جاءت بمضامين عميقة وشاملة، تجاوزت حدود التهنئة الرمزية إلى تقديم رؤية وطنية متكاملة، تجعل من العمل والإنتاج حجر الأساس لأي نهضة تنموية واقتصادية، مؤكداً أن الرئيس السيسي وضع في كلمته خارطة طريق واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الحقيقي للعمال، في ظل تحولات كبيرة يشهدها الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن اختيار مدينة السويس لإقامة الاحتفال، في قلب أحد الصروح الصناعية الجديدة، يعكس البعد الرمزي والاستراتيجي في فكر القيادة، حيث يجتمع التاريخ الوطني المشرف لتلك المدينة مع الحاضر المشرق الذي تشهده بفضل المشروعات العملاقة والتنمية المتواصلة، في مشهد يجسد تلاحم الدولة مع شعبها في مواقع العمل والإنتاج.

وأشار خالد السيد علي رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، إلى أن إشادة الرئيس بتاريخ العمال المصريين، وما قدموه عبر الأجيال من جهد وعطاء، هو تقدير مستحق لفئة كانت دومًا في صدارة الصفوف، سواء في زمن البناء أو في مواجهة التحديات، منوهاً بأن ما ورد في الكلمة من تأكيد على دور العمال في بناء قلاع صناعية ومدن جديدة، هو إقرار بدورهم كقلب نابض في عملية التنمية الشاملة.

وتابع قائلاً: "ما أسعدنا اليوم أن نسمع من رئيس الجمهورية بشائر حقيقية على صعيد الحقوق العمالية، وفي مقدمتها توقيع قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان بيئة عمل مستقرة تضمن الحقوق وتحمي الكرامة، في توافق تام مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وثمّن خالد السيد علي التوجيهات الرئاسية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتي تضمنت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل هذه الفئة الهامة، وصرف إعانات عند الوفاة، بما يعكس روح الإنصاف والمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في إطار فلسفة الحماية الشاملة التي تنطلق من مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

كما أشاد بمبادرات تنمية مهارات الشباب، عبر منح مجانية وبرامج تدريبية متطورة تواكب احتياجات السوق المحلي والعالمي، وهو ما يعكس رؤية تنموية واعية تقوم على الاستثمار في الإنسان، باعتباره أساس كل نهضة حقيقية. وأشار إلى أن الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية يعبّر عن تحول جوهري في فلسفة التعليم والتأهيل، نحو ما هو أكثر ارتباطًا بسوق العمل وتحديات المستقبل.

وأكد خالد السيد علي رئيس حزب العربي للعدل والمساواة أن دعوة الرئيس إلى سرعة الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لرفع المعاناة عن العمال وتسريع وتيرة الإنجاز في ملفاتهم، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المجتمعي والإنتاجي.

كما أعرب خالد السيد علي عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز التحديات الراهنة، والمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، قائلاً: "كلمة الرئيس اليوم لم تكن مجرد احتفاء بالعامل، بل كانت تعبيرًا عن مشروع وطني كبير، يستند إلى سواعد المصريين، ويؤمن بأن العمل هو الوسيلة الأسمى لتحقيق التنمية والعدالة معًا".

وأكد في ختام تصريحه أن هذه التوجهات الرئاسية تمثل أفقًا واعدًا لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للطبقة العاملة، وأننا كمواطنين نعي جيدًا أن الوطن يتقدم حينما تتقدم يد العامل وتحظى بالتقدير الذي تستحقه.