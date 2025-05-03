شكرا لقرائتكم خبر عن كيان إرادة شباب مصر في قلب الحدث الانتخابي بنقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كيان "إرادة شباب مصر" في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، بإجابية كبيرة ودعم الكوادر الشبابية بالنقابة ، وذلك في ملحمة ديمقراطية شهدت التنافس الشريف والصوت الحر.

وشارك الكيان فى بشكل مميز ومحترف في تنظيم ومتابعة انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكّدين دور الشباب الوطني في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشفافية.

وأكدت كوادر كيان "إرادة شباب مصر" على قدر الثقة والمسؤولية أثناء عملية الانتخابات التجديد النصفى، وذلك من خلال الانتشار الفعال، الالتزام، والدقة في التنظيم.

وشدد الكيان، على أن الشباب ليسوا فقط أمل المستقبل، بل صُنّاع الحاضر، موجهين الشكر لكل من شارك في هذا الحدث المشرف، مؤكدين استمرارهم في دعم كل استحقاق انتخابي، وكل مشهد وطني، لإثبات الإرادة وقوة الشباب على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وصنع الحاضر.



















