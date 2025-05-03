شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام التي حصل عليها كل مرشح.. نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من السادة قضاة مجلس الدولة اعتمدت نتيجة الانتخابات، التي أجريت الجمعة 2 مايو 2025م، على النحو التالي:

أولًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقعد نقيب الصحفيين

- إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

- عدد الأصوات الصحيحة (5970) صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة (81) صوتًا.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز الزميل خالد محمد زكي البلشي

نقيبًا للصحفيين لحصوله على عدد (3346) صوتًا وهو ما يربو على نصف عدد الأصوات الحاضرة.

ثانيًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقاعد عضوية مجلس النقابة

- إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

- عدد الأصوات الصحيحة (5748) صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة (303) أصوات.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز كلٍ من الزملاء الأساتذة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس نقابة الصحفيين وهم:

1- محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة)حصل على (2534) صوتًا.

2- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) حصل على (2434) صوتًا.

3- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي) حصل على (2376) صوتًا.

4- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) حصل على (2348) صوتًا.

5- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ) حصل على (2267) صوتًا.

6- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف) حصلت على (1764) صوتًا.

واللجنة المشرفة إذ تهنئ الزملاء الفائزين، فإنها تثمّن جهود جميع الزملاء والجهاز الإداري لظهور الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.كتب محمد عبد الرازق

أعلن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من السادة قضاة مجلس الدولة اعتمدت نتيجة الانتخابات، التي أجريت الجمعة 2 مايو 2025م، على النحو التالي:

أولًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقعد نقيب الصحفيين

- إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

- عدد الأصوات الصحيحة (5970) صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة (81) صوتًا.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز الزميل خالد محمد زكي البلشي

نقيبًا للصحفيين لحصوله على عدد (3346) صوتًا وهو ما يربو على نصف عدد الأصوات الحاضرة.

ثانيًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقاعد عضوية مجلس النقابة

- إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

- عدد الأصوات الصحيحة (5748) صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة (303) أصوات.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز كلٍ من الزملاء الأساتذة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس نقابة الصحفيين وهم:

1- محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة)حصل على (2534) صوتًا.

2- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) حصل على (2434) صوتًا.

3- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي) حصل على (2376) صوتًا.

4- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) حصل على (2348) صوتًا.

5- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ) حصل على (2267) صوتًا.

6- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف) حصلت على (1764) صوتًا.

واللجنة المشرفة إذ تهنئ الزملاء الفائزين، فإنها تثمّن جهود جميع الزملاء والجهاز الإداري لظهور الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.

نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي

نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي

نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي

نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي

نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي

نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي