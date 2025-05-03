شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية توزع طرودًا غذائية على الأسر النازحة في المخيم المصري بجنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت اللجنة المصرية عددًا من الوجبات الغذائية على أهالي عشرات النازحين الفلسطينيين المقيمين في المخيم المصري بجنين وذلك بعدما فقدوا منازلهم في حرب الإبادة الغاشمة الذى يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أكد "أن الواقع في قطاع غزة كارثي ويعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" أمام أعين العالم، بصمت دولي مخزٍ ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل"، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح جميع المعابر، وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل، قبل فوات الأوان.