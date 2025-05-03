ارتفاع شهداء غزة إلى 52495

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 52495 شهيدا و118366جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 فلسطينيا قتلوا بينما أصيب 275 شخصًا بجروح وحروق مختلفة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.



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