نقل الرئيس الصربي إلى مستشفى في بلغراد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه نقل إلى مستشفى عسكري في العاصمة بلغراد، اليوم السبت، بعد عودته من الولايات المتحدة، من دون توضيح السبب.

وقال مكتب فوتشيتش "تم إدخاله إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله" إلى بلغراد، مضيفا أنه سيقدم تحديثا "في الوقت المناسب" حول صحة الرئيس بمجرد الحصول على "معلومات أكثر تفصيلا".

كانت وسائل إعلام صربية قد تحدثت عن "وعكة" أجبرته على قطع زيارته للرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا.

كان فوتشيتش قد دخل المستشفى في عام 2019 بسبب مشاكل في القلب.