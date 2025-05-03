الجيش: توقيف شخص لتشكيله مع عدد من الأشخاص عصابة مسلحة في منطقة الليلكي

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.م.) المطلوب لتشكيله مع عدد من الأشخاص عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار.

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