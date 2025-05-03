افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص وابنه بترويج المخدّرات في مدينة النبطيّة وجوارها. على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما: م. و. (مواليد عام 1979، لبناني)، ه. و. (مواليد عام 2005، لبناني)".
واشارت الى ان "من خلال المتابعة، وبعد رصدهما في مدينة النبطيّة، جرى نصب كمينٍ محكمٍ لهما في دير الزهراني أدّى إلى توقيفهما وضبط درّاجة آليّة كانا على متنها، إضافةً إلى ضبط كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي: 75 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز الكوكايين. 8 أكياس من حشيشة الكيف، زِنة 590,38 غ. 15,37 غ. من مادّة الماريجوانا. أدوات توضيب وأكياس وعلب بلاستيكيّة، ومبلغ مالي. تم تسليم الموقوفَين والمضبوطات والدّرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخص روّج مع ابنه المخدّرات في مدينة النبطيّة وجوارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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